أعلنت مديرية الصحة في المنيا، تسجيل 19 حالة إصابة جديد بوباء كورونا المستجد، تم تحويلهم جميعا إلى مستشفيات الحجر الصحي والعزل لتلقي العلاج.

كما أعلنت مستشفى الحجر الصحي بمركز ملوي، عت وفاة طبيب صيدلي، ومصاب آخر متأثرًا بالوباء، واستمرار علاج 56 مصابًا بالوباء.

ونعت نقابة صيادلة المنيا الدكتور حنا نجيب، الصيدلي بمستشفى بني مزار العام، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا أثناء قيامه بواجبه المهنب وانتدابه بمستشفى العزل بملوي.

يذكر أن محافظة المنيا، ودعت 5 أطباء وصيدلي، منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، منهم طبيب بسمالوط وهو الدكتور سيد كامل أخصائي الحميات بمستشفى سمالوط والذي توفي بمستشفى العزل بملوي في 14 يونيو، وطبيبان بمركز مغاغة وهما الدكتور عماد حبيب استشاري الباطنة والذي توفي في 19 يونيو، والدكتور محمود البطل استشاري أمراض النساء والتوليد، والدكتور عاطف سالم مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، والدكتور ورداني حسن استشاري الجراحات العامة؛ ليرتفع شهداء الجيش الأبيض إلى 7 أطباء عقب استشهاد الطبيب الصيدلي إلى جانب الممرضة الشابة شروق محمد والتي توفيت بعد 20 يومًا من استلام عملها.