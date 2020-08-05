تقرير: أعداد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا أضعاف المعلن

قال أطباء في مناطق تفشي فيروس كورونا في تركيا إن المستشفيات تكتظ بعدد حالات أكبر من المعلن عنه في الإحصاء الرسمي للبلاد والذي عاود الارتفاع لأكثر من 1000 حالة إصابة هذا الأسبوع.

وقالت نقابات الأطباء في هذه المناطق لوكالة رويترز هذا الأسبوع إن وحدات العناية الفائقة وغرف الطوارئ في المستشفيات المخصصة لمرضى كوفيد-19 تعمل بكامل طاقتها في العاصمة أنقرة ومدينة غازي عنتاب في جنوب شرق البلاد.

وأبدت الحكومة، التي خففت العزل العام جزئيا في يونيو لإنعاش الاقتصاد، تخوفها الخاص أمس الثلاثاء عندما وصف وزير الصحة تسجيل 1083 إصابة جديدة بأنه ارتفاع "حاد" بعد عطلة استمرت أربعة أيام.

وتجاوبت السلطات بتطبيق فحوصات جديدة وفرض إجراءات منها توقيع غرامات على عدم استخدام الكمامات أو الحفاظ على التباعد الاجتماعي. وتشير الاحصاءات إلى أن الحالات الجديدة كانت في مستوى أقل من 1000 حالة لأكثر من ثلاثة أسابيع.

لكن أيسيجول أتيس تارلا رئيسة غرفة أطباء غازي عنتاب-كلس قالت إن مستشفى بالمنطقة استقبل 200 حالة كوفيد-19 جديدة في يوم واحد مؤخرا مع ارتفاع معدل العدوى بين العاملين بقطاع الصحة بشكل خاص.

وفي أنقرة قال الأمين العام لغرفة الأطباء علي كاراكوك إن قرابة 1000 شخص كانت نتيجة فحصهم إيجابية في العاصمة يوميا، وألقى باللوم في ذلك على ما وصفه بالتخفيف السابق لأوانه لإجراءات العزل في يونيو.

وبالأمس، أظهر إحصاء رسمي أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا تجاوزت ألف حالة وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع مخترقة ما قالت الحكومة إنه حد فاصل نحو إمكانية إعادة النظر في قواعد العزل العام.

وقال فخر الدين قوجة وزير الصحة على تويتر إن الإصابات الجديدة بكوفيد-19 وعددها 1083 تمثل زيادة "حادة" في الأيام الماضية تثير المخاوف في الوقت الذي اختتمت فيه تركيا عطلة مدتها 4 أيام.