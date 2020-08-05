 ترامب: بعض الجنرالات يرجحون انفجار بيروت إلى قنبلة أو هجوم - بوابة الشروق
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ترامب: بعض الجنرالات يرجحون انفجار بيروت إلى قنبلة أو هجوم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم 8 أبريل 2020. تصوير: كفين لامارك - رويترز
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم 8 أبريل 2020. تصوير: كفين لامارك - رويترز
محمد حليم
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 12:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 12:49 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بعض الجنرالات يرجحون انفجار بيروت إلى قنبلة أو هجوم.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت أنباء وزير الصحة اللبناني الأولية، بوقوع 30 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 2500 شخص؛ جرّاء الحادث.

ومن جانبه شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث


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