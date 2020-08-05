بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في سريلانكا

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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخابات البرلمانية في سريلانكا صباح اليوم الأربعاء، وسط إرشادات صحية صارمة، حسبما أفاد مسؤولون.

وبدأ التصويت الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0130 بتوقيت جرينتش) وتم تمديده لمدة ساعة حتى الساعة 5 مساء لاستيعاب الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي بعد الاشتباه في مخالطتهم أشخاصا مصابين بفيروس كورونا.

ونشرت السلطات أكثر من 15 ألف مسؤول ومفتش للصحة العامة، للمساعدة في ضمان الالتزام بإجراءات السلامة.

ويحق لأكثر من 2ر16 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار أعضاء البرلمان المؤلف من 225 مقعدا ولمدة خمسة أعوام.

وارتفعت تكلفة الانتخابات إلى 10 مليارات روبية سريلانكية (54 مليون دولار)، بدلا من التكلفة المعتادة بحوالي ستة مليارات روبية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى النفقات الإضافية بسبب الوباء.

ومن المقرر إعلان النتائج مساء غد الخميس.