قال جيليرمو نيلسن رئيس مجلس إدارة شركة النفط الارجنتينية المملوكة للدولة "واي.بي.إف" في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق الذي توصلت إليه الأرجنتين لإعادة جدولة ديونها السيادية، يمكن أن يساعد الاقتصاد الأرجنتيني ككل لأنه يعني أن الشركات يمكنها الآن النظر إلى ما وراء الأسواق المالية الصغيرة وإصدار أوراقها المالية في السوق الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نيلسن قوله في تصريحات لإذاعة "راديو 10" إن أسعار البنزين والديزل (السولار) في الأرجنتين مازالت أقل كثيرا من مستواها في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن سعر البيزو الأرجنتيني لم يتغير أمام الدولار منذ ديسمبر الماضي.

وقال نيلسن إن هناك معضلة بالفعل لكي تحقق الحكومة التوازن بين توفير الوقود بأسعار مقبولة للمستهلكين والأسعار التي تسمح لشركة "واي.بي.إف" بمواصلة الاستثمار في إنتاج النفط، مضيفا أنه إذا لم تتمكن الشركات المحلية العاملة في مجال الطاقة من مواصلة الاستثمار ستضطر الأرجنتين إلى الاستيراد من الخارج، وهو ما يؤدي على مشكلات اقتصادية إضافية.

كانت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية، أعلنت أمس توصل البلاد إلى اتفاق مع أبرز دائنيها لإعادة جدولة ديون بقيمة 65 مليار دولار، ما يمهد لتجنب البلاد التخلف عن سداد المزيد من الديون ودخولها في حالة إفلاس.

وتم التوصل إلى الاتفاق بعد شهور من المفاوضات، ضمن مساعي الدولة لجدولة ديون قالت إنها غير قادرة على سدادها.

وتم التوصل إلى الاتفاق بعدما حسنت الحكومة الشروط في اقتراحها السابق، والذي كانت قالت إنه عرضها الأخير، بعدما رفضه الدائنون.

وأرجأت الحكومة الموعد النهائي للدائنين لتأكيد الاتفاق من الثلاثاء إلى 24 أغسطس.