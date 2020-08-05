منظمة العمل الدولية تصادق على حظر عبودية الأطفال

أصبح ميثاق حماية الأطفال من العبودية، قانونا وطنيا، في جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وعددها 187 دولة، وهي المرة الأولى التي يحظى فيها قانون عمل للأمم المتحدة بدعم عالمي.

وأصبحت تونجا، الثلاثاء، العضو الأخير الذي أخطر منظمة العمل الدولية في جنيف بأنها قد صادقت على الاتفاقية 182 بشأن أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتلزم الاتفاقية الدول بمنع استخدام الأطفال كعبيد واستخدامهم في أعمال السخرة أو الجنس أو التجنيد، كما تحظر عمالة الأطفال في تجارة المخدرات وفي الأعمال الخطرة.

وتقدر منظمة العمل الدولية بأن هناك 152 مليون طفل يعملون، من بينهم 73 مليونا يعملون في أعمال خطرة.

وقال جاي رايدر رئيس المنظمة إن "المصادقة العالمية على اتفاقية 182 هي بداية تاريخية تعني أن جميع الأطفال لديهم الآن حماية قانونية من أسوأ أشكال عمالة الأطفال".

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2000، ومنذ ذلك الحين، أصدر العديد من الدول قوانين ضد عمالة الأطفال.

وحذرت المنظمة من أن التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19، يمكن أن يؤدي إلى زيادة في عمالة الأطفال.