أمريكا تعلن دعمها للبنان بعد حادث انفجار مرفأ بيروت

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء، دعم بلاده للبنان للتعافي من الكارثة التي لحقت به، إثر انفجار مرفأ بيروت.

وقال "بومبيو"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أود أن أتقدم بأحر التعازي إلى جميع المتضررين من الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس".

وأضاف في تغريدته: "نحن نراقب ومستعدون لمساعدة شعب لبنان وهو يتعافى من هذه المأساة الرهيبة".

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، بمستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت أنباء وزير الصحة اللبناني الأولية، بوقوع 73 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 3700 شخصًا؛ جراء الحادث.

ومن جانبه، شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسئولين عن الحادث.