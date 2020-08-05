قال مروان عبود، محافظ بيروت، إن الأحوال في لبنان سيئة ولايزال الشعب تحت الصدمة.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياه اليوم» مساء الأربعاء، أن نصف مساحة بيروت مدمرة بالكامل، ذاكرًا أن المواطنين المشردين يقيمون لدي أقاربهم، متابعا: «لم ينم أحد في بيرت أمس».



وأشار إلى أن مطار لبنان بدأ في استقبال طائرات الإغاثة، موضحًا أن المستشفى المصري لم يتوقف عن تقديم المساعدات،معقبًا: «نحن بحاجة إلى بيوت جاهزة ومواد طبية وكل شى ووضعنا المالي في الحضيض.. بيروت تحتضر».



وأكد أن القيادات اللبنانية لا تزال تبحث عن المفقودين ومعالجة المرضي وفتح الطرقات، في محاولة للوقوف على الأضرار.



وكان قد اندلع حريق كبير، مساء أمس الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.



وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 135 شهيدًا و80 مفقودًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.



من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.