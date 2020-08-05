وكيل نقل البرلمان: الشعب اللبناني قوي وقادر على تجاوز المحنة

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن انفجار مرفأ بيروت كارثة إنسانية بكل المقاييس، راح ضحيتها عشرات القتلى وآلاف المصابين.

وأكد زين الدين في بيان صحفي اليوم، أن الشعب اللبناني قوي وقادر على تجاوز هذه المحنة، متمنيًا لهذا البلد الشقيق المزيد من الوحدة والتماسك لمواجهة التحديات الراهنة للخروج من أزماته التي تعصف به والعبور به إلى بر الأمان.

وأشار النائب إلى أهمية التضامن العربي والدولي مع الشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يمرون بها، متمنيًا السلامة والأمان وأن يحفظ الله لبنان الشقيق من كل سوء.