«أونكتاد»: باربادوس تستضيف الاجتماع الـ15 لمناقشة مساعدة الاقتصادات الضعيفة وتحفيز الاستثمار

أعلن مجلس التجارة والتنمية التابع للامم المتحدة والمعروف باسم (أونكتاد) أن حكومة باربادوس وقعت اتفاقية البلد المضيف لاستضافة الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأونكتاد الوزارى (أونكتاد 15) خلال العام المقبل 2021 بعد أن تم تأجيل عقده بسبب انتشار فيروس (كورونا) والذي كان مقررا خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر من العام الحالي 2020 في باربادوس كذلك.

وذكر بيان أصدرته المنظمة اليوم /الأربعاء/ أن المؤتمر الوزاري للمنظمة الأممية هو المحفل الأممي وينعقد كل أربع سنوات حيث يقوم صانعو السياسات بتقييم قضايا التجارة والتنمية الحالية ومناقشة خيارات السياسة وصياغة الاستجابات العالمية للتحديات التي تؤثر على الدول وخاصة النامية منها كما يحدد المؤتمر أيضا ولاية المنظمة وأولويات العمل.

ونقل البيان عن مخيسا كيتوي الأمين العام لمنظمة (أونكتاد) قوله إن وباء (كورونا) كشف وبشكل واضح أنه يجب على العالم تحويل المناهج العالمية للتجارة والتنمية لرسم مسار مستدام لتحقيق انتعاش أفضل.

وأضاف كيتوي أن هناك حاجة إلى إعادة البناء بالكامل من الألف إلى الياء، ولفت إلى أنه من منظور التجارة والتنمية، فإن الانتعاش الاقتصادي يجب أن يكون أخضر ومرنا وعادلا ورقميا وأن يكون لجميع البلدان وليس فقط من يستطيعون تحمل تكلفته.

وتابع أن الوباء أصاب أشد بلدان وشعوب العالم ضعفا وسيتم دفع أكثر من 70 مليون شخص إضافي يعيشون في البلدان الأقل نموا إلى الفقر المتوقع العام الحالي وفقا لتقديرات الأمم المتحدة ما سيزيد نسبة عدد الفقراء في العالم لأول مرة منذ عقدين.

وأكد أن تأثير الوباء سيكون حادا بشكل خاص على الدول الجزرية الصغيرة مثل باربادوس مستضيفة الاجتماع حيث تحملت صناعة الخدمات وخاصة السفر والسياحة وطأة الوباء برغم انها شريان الحياة للدول الجزرية الصغيرة النامية.