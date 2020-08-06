 الملك سلمان يوجه بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان - بوابة الشروق
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الملك سلمان يوجه بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان

محمد حليم
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 11:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 11:29 م

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الملك سلمان وجه بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 113 شهيدًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

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