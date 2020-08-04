انفجار بيروت يخرج محطة تحويل الكهرباء الرئيسية بالأشرفية من الخدمة

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في لبنان، اليوم الأربعاء، أن الانفجار الهائل الذي وقع أمس في مرفأ بيروت، أدى إلى تدمير المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان، حيث يقع مركز التحكم الوطني الذي خرج كليا من الخدمة.



وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أنه نتيجة لذلك وبعد قيام موظفي المؤسسة بجهود جبارة، تم التحكم بشبكة النقل الوطنية يدويًا انطلاقًا من محطة بصاليم للمحافظة على المستوى الأقصى من التغذية لمواكبة أعمال الانقاذ.



وأوضحت الوزارة أن عصف الانفجار، أدى إلى خروج محطة التحويل الرئيسية في الأشرفية عن الخدمة، ومازالت حتى الساعة تفاديا لحصول أي احتكاكات أو خطر على السلامة العامة بين المواطنين.



وأضافت أن فرق الصيانة باشرت العمل على مسح الأضرار تمهيدًا للبدء بالإصلاحات الضرورية بغية العودة التدريجية للتيار الكهربائي في المناطق المتضررة من العاصمة بيروت.