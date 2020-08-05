 سوريا تؤكد تضامنها مع لبنان: مستعدون لوضع كل الإمكانيات لمساعدته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا تؤكد تضامنها مع لبنان: مستعدون لوضع كل الإمكانيات لمساعدته

دمشق - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 10:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 10:49 ص

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم، عن تأثر سوريا البالغ بالانفجار المروع في مرفأ بيروت والذي أودى بحياة عدد من الأبرياء وجرح آخرين وأحدث دمارًا هائلًا في المباني والمرافق العامة والخاصة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني شربل وهبة، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية، مؤكدا تعاطف وتضامن سوريا مع لبنان الشقيق والاستعداد لوضع كل الإمكانيات لمساعدة لبنان على تجاوز آثار هذا الحادث المأساوي.

من جهته، أعرب وزير الخارجية اللبناني عن الامتنان لهذا الموقف الأخوي الذي يعبر عن حقيقة العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

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