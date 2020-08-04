العربية لحقوق الإنسان تطالب بتحقيق دولي مستقل في انفجارات بيروت

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن عميق تضامنها مع الشعب اللبناني في محنته التي تفاقمت على إثر الانفجارات بعد ظهيرة اليوم في محيط مرفأ بيروت.

وطالبت المنظمة، بضمان إجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد لضمان الوقوف على حقيقة الانفجارات، ومنع التجاذبات المحتملة حول أسبابها وما قد يرتبط بها من تداعيات تفاقم أوضاع البلاد.

وأشارت في بيان لها صباح اليوم، إلى أن هذه الفاجعة الأليمة تأتي في ظل أزمة تتفاقم في البلاد منذ منتصف العام الماضي، وتعصف بالحد الأدنى من حق اللبنانيين في العيش الأمن والكريم، وقادت إلى ثورة شعبية كبرى منذ أكتوبر ٢٠١٩، ولم ترتق الأطراف السياسية اللبنانية لمستوى التحدي والمسؤولية، ولم يجتمعوا سوى للحفاظ على استمرارية المعادلة السياسية الهشة التي تحكم البلاد منذ اتفاق الطائف ١٩٨٩.

ويعيش لبنان، أزمة اقتصادية خانقة لا تزال تتفاقم على صلة بالتنافس الإقليمي الذي ارتهن حياة اللبنانيين المعيشية بالهيمنة على صناعة القرار السياسي، وبما أضعف قدرة البلاد على التصدي لجائحة كورونا التي تعصف بأوضاع الشعب اللبناني.