ارتفاع أسعار النفط بدعم تقديرات تراجع المخزون الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط العالمية ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم تقديرات أشارت إلى تراجع مخزونات الخام الأمريكية بوتيرة كبيرة خلال الأسبوع.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.7% إلى 44.74 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام "نايمكس" بنسبة 0.6% إلى 41.96 دولار للبرميل.

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي الأولية انخفاضها بنحو 8.587 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من يوليو، مما عزز تفاؤل المستثمرين بشأن عدم تكدس الأسواق بالمعروض، في وقت تبدأ معدلات الطلب على الخام استعادة زخمها بعد رفع قرارات الحظر على السفر التي فرضت لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.