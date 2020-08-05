ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة أدبي بمحافظة جنوب سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أسماء أوائل الثانوية العامة من طلاب الشعبة الأدبية.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، سوف يقوم بتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، في احتفالية كبرى.

وأضاف عقل، أنه حرص على إجراء اتصالات هاتفية بجميع الأوائل لتهنئتهم بالتفوق، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح في حياتهم ودراستهم المستقبلية.

وجاءت أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة بالشعبة الأدبية على النحو التالي:

1- رقية سامي أبو العلا عزب خطاب، أبورديس الثانوية العامة المشتركة، 401.5 درجة.

2- منار جمال علي أحمد، أبو زنيمة الثانوية، 399.5 درجة.

3- شهاب محمد سعيد محمود، شرم الشيخ الثانوية الرسمية لغات بحي النور، 399 درجة.

4- نسمة رضا إبراهيم محمد، أبو زنيمة الثانوية، 398.5 درجة.

5- نانسي حسام شهاب الدين أحمد، شرم الشيخ الثانوية الرسمية لغت بحي النور، 397.5 درجة.

6- شروق محمد رشاد محمد، أبو رديس الثانوية العامة المشتركة، 397.5 درجة.

7- تاتيانا ستانيسلافوفنا كاربوفا، دهب فيوتشر الثانوية للغات، 395.5 درجة.

8- مارينا هاني ميخائيل جاب الله، الزهور الثانوية بطور سيناء، 395.5 درجة.

9- مارتينا أيمن فوزي شفيق يعقوب، شرم الشيخ الثانوية الرسمية لغات بحي النور، 395 درجة.

10- نورا عادل أحمد حمد الله، الزهور الثانوية بطور سيناء، 392.5 درجة.

جدير بالذكر أن نسبة النجاح بامتحان الشهادة الثانوية بجنوب سيناء بلغت 89.5%، وبلغت نسبة نجاح البنين 90.5 ‎%‎، ونسبة نجاح البنات 88.7%.