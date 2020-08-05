مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء الموافق 5/8/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة مانشستر يونايتد أمام لاسك لينز النمساوى في الدوري الأوروبي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الأوروبي

شاختار دونيتسك الأوكرانى أمام فولفسبورج الألماني – 18:55 – beIN Sports HD 2

كوبنهاجن الدنماركى أمام إسطنبول باشاك شهير التركى – 18:55 –beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد أمام لاسك لينز النمساوى – 21:00 – beIN Sports HD 2

إنتر ميلان الإيطالي أمام خيتافى الإسبانى - 21:00 – beIN Sports HD 1

الدوري السعودي

العدالة أمام الاتفاق – 18:00 – KSA Sports 4 HD

الوحدة أمام الشباب – 18:30 – KSA Sports 3 HD

النصر أمام الهلال – 20:00 – KSA Sports 2 HD

الدوري المغربي

المغرب التطوانى أمام الرجاء البيضاوى – 21:00 – Arryadia live HD

