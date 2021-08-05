أمازون تؤجل عودة العمل من مكاتبها إلى يناير وسط ارتفاع حالات كورونا

أعلنت شركة أمازون أن موظفيها لن يضطروا إلى العودة إلى المكتب بانتظام حتى شهر يناير، لتصبح أحدث شركة كبيرة تؤجل استئنافها لعودة العمل المعتاد في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بسلالة دلتا من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الخميس.



وأخبر أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت الموظفين في رسالة بريد إلكتروني اليوم أنه يجب عليهم التخطيط لبدء القدوم إلى المكاتب في الأسبوع الذي يبدأ في الثالث من يناير.



وذكرت أمازون من قبل إن موظفي مكاتبها في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى يجب أن يستأنفوا أعمالهم في الغالب في مواقعها بداية من الأسبوع الذي يبدأ في السادس من سبتمبر.



وتوظف أمازون أكثر من 75 ألف شخص في منطقة سياتل، يعمل معظمهم في مجمع مقر الشركة في سياتل وفي مدينة بلفيو القريبة.