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يخوض العديد من اللاعبين واللاعبات من البعثة المصرية منافسات مختلفة غدًا الجمعة، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وتشارك البعثة المصرية في منافسات العديد من الرياضات المختلفة انطلاقا من الثالثة فجرًا بتوقيت مصر وحتى ظهر الجمعة.

وفيما يلي جدول منافسات المصريين ليوم الجمعة في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» بتوقيت مصر:

تبدأ المشاركات في تمام الساعة 3:20 فجرًا، حيث تخوض حبيبة مرزوق منافسات التأهل في فردي الجمباز الإيقاعي.

وفي الرابعة فجرًا يخوض ضياء جودة دور الترضية في منافسات 125 كجم مصارعة حرة.

وفي تمام الساعة 6:02 صباحًا تبدأ جيانا فاروق خوض منافسات المجموعة الثانية في مسابقة الكاراتيه كوميتيه 61 كجم سيدات.

فيما تستكمل هايدي عادل وأميرة قنديل منافسات الخماسي الحديث للسيدات في تمام الساعة 7:30 صباحًا.

ويشارك مهاب مهيمن في التصفيات التأهيلية لمنافسات الغطس 10م منصة ثابتة رجال الساعة الـ8 صباحًا.

وفي العاشرة وسبع دقائق يبدأ عبدالله عبد العزيز في خوض منافسات المجموعة الأولى من مسابقة الكاراتيه كوميتيه 75 كجم رجال.

فيما يخوض منتخب الفروسية، والمكون من محمد طلعت ونائل نصار ومحمد طاهر زيادة منافسات التصفيات التأهيلية في القفز للفرق الساعة 12:00 ظهرًا.

وأخيرا يشارك منتخب مصر للسباحة الفنية سيدات في نهائي منافسات «الروتين الفني» في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.