يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض "بنات أفكاري" للفنانة التشكيلية الدكتورة ماجدة علي، فى السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، في قاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية.

المعرض يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة،

وتقول عنه الدكتورة ماجدة علي، إنه يجسد فكرة في وجدانها، حيث ترى أن الروح تسافر أثناء النوم تجوب أماكن مألوفة وأماكن غير معروفة، وتلتقي بأرواح فارقت الحياة أو على قيد الحياة، تلتقي بالأغراب والمقربين، وتعود إلى حياة الواقع بعد صحوها، محملة بحكايات وصور، تملأ وجدان الفنانة، محاولة محاكاتها بالتصوير .

المعرض يضم ٣٥ لوحة فنية تصوير زيتي على توال وبمقاسات مختلفة، يستمر في استقبال جمهوره يوميا حتى ٢١ أغسطس الجارى على فترتين، الأولى من الساعة ١٠ صباحا حتى ٢ بعد الظهر، والثانية من ٥ حتى ٩ مساء عدا يوم الجمعة.

يشار إلى أن الفنانة التشكيلية ماجدة علي، حصلت على دكتوراة الفلسفة فى النقد الفنى التشكيل مع مرتبة الشرف الأولى من معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون.