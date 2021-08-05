 في أول ظهور بعد قرار إقالته.. المشيشي يصرح بمكاسبه لدى هيئة مكافحة الفساد - بوابة الشروق
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في أول ظهور بعد قرار إقالته.. المشيشي يصرح بمكاسبه لدى هيئة مكافحة الفساد

تونس - د ب أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 2:03 م | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 2:03 م

ظهر رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، للمرة الأولى علنا اليوم الخميس منذ إقالته من منصبه يوم 25 يوليو الماضي، ضمن التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد.

وأظهر فيديو نشرته هيئة مكافحة الفساد على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رئيس الحكومة لدى تصريحه بالمكاسب، وهو إجراء قانوني يشمل المغادرين للمناصب العليا في الدولة، بحسب قانون صدر في 2018 ويتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

كانت الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب قالت أمس الأربعاء، إنها طلبت زيارة المشيشي في بيته للتحري بشأن إمكانية احتجازه أو وضعه قيد الإقامة الجبرية أو تعرضه لسوء معاملة، لكنها أعلنت عدم تلقيها أي رد من المشيشي.

 


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