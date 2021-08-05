رئيس حكومة الوحدة الليبية يبحث مع أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تأمين الطريق الساحلي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، الجهود المبذولة من أجل استكمال فتح الطريق الساحلي، مؤكدًا أنه اسهم في مزيد من الاستقرار، وخفّف من معاناة المواطنين، وسيسهم كذلك في توحيد البلاد بشكل كامل.

وناقش الدبيبة - خلال اجتماع بوزارة الدفاع الليبية اليوم الأربعاء نقلته بوابة أفريقيا الليبية الإخبارية - الصعوبات والعوائق التي تواجه عمل اللجنة في عدد من الملفات، موجهًا بوضع الحلول اللازمة لها، وكذلك خطة اللجنة بعد استكمال فتح الطريق والخطوات المزمع تنفيذها من قبلهم.