 رئيس حكومة الوحدة الليبية يبحث مع أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تأمين الطريق الساحلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس حكومة الوحدة الليبية يبحث مع أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تأمين الطريق الساحلي

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 6:28 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 6:28 ص

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، الجهود المبذولة من أجل استكمال فتح الطريق الساحلي، مؤكدًا أنه اسهم في مزيد من الاستقرار، وخفّف من معاناة المواطنين، وسيسهم كذلك في توحيد البلاد بشكل كامل.
وناقش الدبيبة - خلال اجتماع بوزارة الدفاع الليبية اليوم الأربعاء نقلته بوابة أفريقيا الليبية الإخبارية - الصعوبات والعوائق التي تواجه عمل اللجنة في عدد من الملفات، موجهًا بوضع الحلول اللازمة لها، وكذلك خطة اللجنة بعد استكمال فتح الطريق والخطوات المزمع تنفيذها من قبلهم.

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