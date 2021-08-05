تايلاند تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و160 وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم الخميس، تسجيل 20 ألفا و920 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها 160 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 5 آلاف و633 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

ومن بين الحالات الجديدة تم تسجيل 20 ألفا و658 حالة بين عامة الناس، و262 حالة بين نزلاء السجون.

وتعافى على مدار أمس 17 ألفا و926 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء منذ بداية الوباء إلى 473 ألفا و732 شخصا.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 693 ألفا و305 إصابات.