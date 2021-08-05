 الصحة السورية: تسجيل 12 إصابة بكورونا والإجمالي يصل 26 ألفا و44 إصابة - بوابة الشروق
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الصحة السورية: تسجيل 12 إصابة بكورونا والإجمالي يصل 26 ألفا و44 إصابة

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 6:59 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 6:59 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ال24 ساعة الماضية بسوريا، وشفاء 8 حالات، ووفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 26 ألفا و44 إصابة، من بينها 22 ألفا 19 حالة شفاء، و1919 حالة وفاة.
وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس من العام الماضي؛ لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.


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