أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإندونيسي، اليوم الخميس، تسجيل اقتصاد إندونيسيا أول نمو له منذ 5 فصول خلال الربع الثاني من العام الحالي بفضل تخفيف القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب إن الاقتصاد سجل نموا بمعدل 7.07% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أكبر معدل نمو له منذ أكثر من 10 سنوات.

يذكر أن معدل النمو القوي يعود بدرجة كبيرة إلى انخفاض أساس المقارنة في الربع الثاني من العام الماضي حيث انكمش الاقتصاد بمعدل 5.3% بسبب جائحة كورونا.

في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد نموا ربع سنوي بنسبة 3.31% خلال الربع الثاني من العام الحالي بحسب مارجو يوونو رئيس مكتب الإحصاء المركزي.

ومن المتوقع تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الإندونيسي خلال الربع الثالث من العام الحالي في ظل إعادة فرض قيود مشددة على الحركة خلال يوليو الماضي بسبب عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع، وبخاصة المصابين بالسلالة دلتا المتحورة الجديدة من الفيروس .

وكان اقتصاد إندونيسيا قد سجل خلال العام الماضي أول انكماش سنوي له منذ أكثر من 20 عاما بسبب جائحة كورونا.

وتستهدف إندونيسيا صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا تحقيق نمو اقتصادي بمعدل يتراوح بين 3.7% و4.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.