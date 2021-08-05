 محافظ البحر الأحمر: استقبال 5 رحلات روسية أسبوعيًّا بدءًا من 9 أغسطس - بوابة الشروق
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محافظ البحر الأحمر: استقبال 5 رحلات روسية أسبوعيًّا بدءًا من 9 أغسطس

أحمد علاء
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 3:08 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 3:08 ص

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة تستقبل في الواحدة من ظهر الاثنين أول طائرة قادمة من العاصمة الروسية موسكو صوب مدينة الغردقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه سيتم تنظيم خمس رحلات أسبوعية بصفة منتظمة اعتبارًا من ذلك اليوم، مشيرًا إلى رحلة الاثنين - التاسع من أغسطس - ستكون أول رحلة روسية تصل لمصر منذ ست سنوات.

وأوضح أن المحافظة أتمّت كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الرحلات السياحية الروسية، مشيرًا إلى أن آخر لجنة كانت موجودة منذ نحو أسبوع، وأشادت بالإجراءات المتبعة في مدينة الغردقة.

وأفاد بأنه لم يتم توجيه الأماكن التي تزروها اللجنة، لكنّها حرصت على زيارة فنادق متنوعة، وتفقد أعضاؤها الإجراءات الاحترازية المعمول بها، إلى جانب الإجراءات في مطار الغردقة، فضلًا عن تفقد المستشفى العام في المدينة، مؤكدًا أن اللجنة أشادت بكافة الإجراءات المطبقة على مستوى المدينة.

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