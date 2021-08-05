 وزير خارجية كوريا الجنوبية يؤكد التزام بلاده باستئناف الحوار مع الشمال - بوابة الشروق
الخميس 5 أغسطس 2021 12:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الأداء المتميز.. هل يحقق منتخب اليد المصري ميدالية أوليمبية في طوكيو؟
النتـائـج تصويت

وزير خارجية كوريا الجنوبية يؤكد التزام بلاده باستئناف الحوار مع الشمال

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 12:20 م | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 12:20 م

أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي جيونغ إي-يونغ، التزام بلاده باستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، وذلك في منتدى إقليمي، وسط حالة من عدم اليقين حول الآفاق الدبلوماسية مع بيونغ يانغ.

وأوضحت الخارجية الكورية، في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، تركيز سول على مجهودات الحوار خلال جلسة وزارية افتراضية لقمة شرق آسيا (EAS) يوم أمس، مع تحذير الشمال من أن التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد تقوض آمال الحوار بين الكوريتين، التي عادت للظهور بعد إعادة تشغيل خطوط الاتصال بين البلدين الشقيقين.

وأضافت أن وزير الخارجية أوضح خلال الجلسة التقدم في الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، بما يشمل استعادة خطوط التواصل بين الكوريتين، معربا عن رغبته في بذل الجهود لاستئناف الحوار على أساس التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، وطلب الدعم من قمة شرق آسيا فيما يتعلق بهذه المساعي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك