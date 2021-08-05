محافظ مطروح: تشكيل لجنة لوضع ضوابط واشتراطات البناء

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الحرص على المصلحة العامة وبما يعود بالمنفعة على المواطنين بمطروح، موجها بتشكيل لجنة من كافة الجهات التنفيذية المعنية وبمشاركة الجهات الشعبية لوضع المحاور الرئيسية بكل مدينة، مع تجهيز كافة البيانات الخاصة بمقترحات ضوابط وإجراءات الاشتراطات البنائية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ مطروح، لمناقشة ضوابط وإجراءات الاشتراطات البنائية الجديدة، ووضع التخطيط، والرؤية الملائمة وفق المخطط العمراني والرؤية المستقبلية وبما يتوافق مع طبيعة المحافظة، مع مراعاة البُعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتطبيق قرار الاشتراطات البنائية الجديدة.

ووجه المحافظ رؤساء المدن بسرعة حصر كافة الأحوزة العمرانية لجميع القرى والتجمعات والتوابع بكل مدينة، وبمشاركة القيادات الشعبية بكل منطقة قبل يوم 10 أغسطس الجاري، لمناقشتها مع أعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح مع الحرص على المصلحة العامة وتحقيق الاستقرار لأهالي مطروح في كافة المناطق.