مستشار الأمن القومي الباكستاني: لن نقبل السيطرة بالقوة على أفغانستان

قال مستشار الأمن القومي الباكستاني معيد يوسف، اليوم الخميس، إن بلاده لن تقبل السيطرة بالقوة على أفغانستان.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية، عن يوسف، قوله في تصريحات لوسائل إعلام في مقر السفارة الباكستانية بواشنطن إثر ختام زيارته لأمريكا التي استمرت أسبوعاً، إن إسلام آباد ستدعم الحل السياسي للنزاع في أفغانستان.

وشدد على أن الحل الوحيد لإنهاء النزاع الدائر وجلب السلام في أفغانستان هو التسوية السياسية الشاملة بين جميع الأطراف الأفغانية عبر الحوار، وحث الحكومة الأفغانية وحركة طالبان المُسلحة على التوصل إلى التسوية السياسية.

وأكد أن بلاده ترغب في العلاقات الجيدة مع أفغانستان غير أن التصريحات السلبية والاتهامات من قبل بعض المسئوولين الأفغانيين ضد باكستان "مؤسف للغاية"، على حد قوله.