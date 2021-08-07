شيخ الأزهر ناعيا الكفراوي: رجل مخلص لم يأل جهدا في خدمة وطنه

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، والذي وافته المنية، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 91 عامًا.

وقال الأزهر - في بيان اليوم - إن الفقيد الراحل كان رجلًا وطنيًّا مخلصًا لم يألُ جهدًا في خدمة وطنه، وقد عمل بإخلاص وتفان واجتهاد من أجل نهضة مصر ورفعتها.

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجموع الشعب المصري، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ} .