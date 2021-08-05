 جامعة طنطا تستضيف طلاب جامعتى تعز اليمنية والنجاح الفلسطينية - بوابة الشروق
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جامعة طنطا تستضيف طلاب جامعتى تعز اليمنية والنجاح الفلسطينية

علاء شبل
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 4:22 م | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 4:22 م

أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، استضافة الجامعة عدد من طلاب جامعتى تعز اليمنية والنجاح الفلسطينية، وذلك ضمن اتفاقية تبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية بالتعاون مع المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود اتحاد الجامعات العربية والمجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية بالاهتمام بالشباب، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كل سبل الدعم للأنشطة الطلابية.

من جهته، استقبل الدكتور محمد حسين ‏القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، بمقر إدارة الجامعة 10 من طلاب جامعتى تعز اليمنية والنجاح الفلسطينية، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير منظومة التدريب العملى والميدانى للطلاب وثقل مهاراتهم العملية.

وأضاف أن التدريب بجامعة طنطا يؤكد أواصر المحبة وبناء علاقات وطيدة بالأشقاء العرب، مشيرًا إلى أنه من المقرر انتهاء مدة التدريب فى نهاية شهر أغسطس الجارى بكليات طب الأسنان والهندسة والتجارة والآداب.


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