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نوفمبر.. علوم عين شمس تعقد المؤتمر العلمي السنوي لمناقشة الكيمياء الخضراء

عمر فارس
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 2:52 م | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 2:52 م

تعقد كلية العلوم جامعة عين شمس مؤتمرها العلمي السنوي الرابع في الفترة من 16-19 نوفمبر بالغردقة، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبرئاسة الدكتور محمد رجاء محمد السطوحي عميد الكلية.

أوضح الدكتور محمد رجاء السطوحى أن المؤتمر يتضمن عدة محاور هى الكيمياء الخضراء والزراعة وعلوم النانو والاستدامة البيئية والتحفيز الحيوي وأجهزة الاستشعار الحيوية والطاقة المتجددة والرياضيات وعلوم الحاسوب والعلوم البيولوجية، موجها الدعوة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات المختلفة والطلاب والباحثين في جميع الهيئات والمراكز البحثية للمشاركة بأبحاثهم القيمة في فعاليات المؤتمر.

وأضاف السطوحى أنه سيتم نشر الأبحاث المشاركة كاملة في المجلة الرسمية لكلية العلوم جامعة عين شمس "المجلة المصرية للعلوم البحتة والتطبيقية" والتي توجد على موقع بنك المعرفة المصري وذلك في عدد خاص من المجلة تم تخصيصه للمؤتمر.

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