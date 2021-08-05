محمد شريف يكشف حقيقة خلافه مع حسين الشحات بعد مباراة دجلة

‏نفي محمد شريف، مهاجم الأهلي، حدوث مشادة كلامية مع زميله حسين الشحات، قبل استبدالهم من مباراة وادي دجلة مساء الأربعاء.

وحقق الأهلي فوزا هاما مساء الأربعاء، على نظيره وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة 22 للدوري الممتاز.

وعندما تقرر أن يخرج محمد شريف لإجراء التبديل ونزول والتر بواليا، ظهرت ملامح العنف على وجه محمد شريف متحدثا بشدة مع أحد اللاعبين، إلا أنه نفى كل هذا، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي شئ.

ورفض محمد شريف الكشف عن سبب انفعاله أثناء المباراة مؤكدا أنه أمر ومر وقته.

الأهلي تساوى في عدد النقاط والمباريات مع نادي الزمالك حيث احتل الفريق الأحمر صدارة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، وستشهد المباريات القادمة منافسة شرسة بين قطبي الكرة المصرية.