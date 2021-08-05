قالت الدكتورة هند فروح، مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية بوزارة الصناعة والتجارة، إن تركيب محطات طاقة شمسية بمطار القاهرة الدولي إنجاز حقيقي، لافتة إلى أن المشروع له مردود بيئي واقتصادي وسياحي وثقافي واجتماعي على الدولة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المشروع المثمر نتيجة لتعاون بين 3 وزرات هي الصناعة والتجارة والبيئة والطيران المدني، إضافة إلى الدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن الوزارة تمكنت من تنفيذ 122 مشروعًا لنظم الخلايا الشمسية داخل 15 محافظة على مستوى الجمهورية، في مختلف القطاعات السكني والتعليمي والسياحي والأماكن العامة.

ولفتت مدير نظم الخلايا الشمسية، إلى أن تركيب الخلايا بمطار القاهرة يُظهر أن الدولة تخطو خطوات واسعة لنشر محطات الطاقة الشمسية، قائلة إن البداية ستكون بنموذج استرشادي بسعة 300 كيلو وات تغذي بشكل أساسي الشواحن.

وذكرت أن المرحلة الثانية من المشروع ستشمل مجموعة من المطارات الأخرى، مضيفة أن الأمر يؤدي إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مصر والتي قاربت من 20%، بحسب ما أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وشهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والطيران المدني ومركز تحديث الصناعة (مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة) وشركة ميناء القاهرة الجوي.

واستهدف البروتوكول تقديم الدعم الفني والمالي لتوريد وتنفيذ وتشغيل خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بنظام الطاقة الشمسية في مطار القاهرة الجوي، وذلك بحضور سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من قيادات وزارات البيئة والتجارة والصناعة والطيران المدني.