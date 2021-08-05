شريف دسوقي يحضر العرض الخاص لفيلم «الإنس والنمس» على كرسي متحرك

حضر الفنان شريف دسوقي العرض الخاص لفيلم «الإنس والنمس»، على كرسي متحرك، حيث من المقرر أن يدخل في رحلة علاج، وذلك بعد أزمته الصحية الأخيرة والتي بترت فيها قدمه بعد تدهور إصابته بمرض السكر.

واحتفل صناع وأبطال فيلم «الإنس والنمس»، بالعرض الخاص للفيلم بمناسبة طرحه، أمس بأحد دور العرض السينمائية بأحد المولات بالتجمع الخامس.

«الإنس والنمس»، من بطولة محمد هنيدي، ومنة شلبي، وصابرين، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وعارفة عبدالرسول، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، حول موظف حكومي فقير يجسده الفنان محمد هنيدي يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث يقع هنيدي في غرام منة شلبى وهي من عالم الجن ولكن يطاردهما الفنان عمرو عبدالجليل الذي يجسد دور عفريت ويحاول إفساد هذه القصة.