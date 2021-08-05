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تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط 270 ألف كبسولة فيتامينات بدون مستندات داخل حاوية قبل تهريبها عبر ميناء السخنة.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ قيام "مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة" باستيراد حاوية مشمولها اكسسوار حريمي من إحدى الدول عبر ميناء السخنة، وقيام الشركة بإخفاء بضائع أجنبية الصنع ومحظور دخولها البلاد إلا بتصريح من الجهات المختصة، مخالفا لما ورد بالمستندات بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

وبتقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية في حضور مفوض من قبل صاحب الشأن، ولقد أسفرت أعمالها عن ضبط 10 طرود بداخلهم 300 عبوة بإجمالي 270 ألف كبسولة فيتامينات تحوي مادة سائلة تستخدم كمستحضرات تجميل غير مثبتة بالمستندات بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.