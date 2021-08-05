محافظ الإسكندرية يلتقي عددا من أهالي قرية بهيج لشرح مشروعات مبادرة حياة كريمة

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التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، عددا من أهالي قرية بهيج ببرج العرب بأحد المساجد، وذلك عقب إطلاق قافلة طبية وخدمية متكاملة بمدرسة الشهيد "عوض مبارك" لخدمة أهالي قرية بهيج والقرى المجاورة بمركز ومدينة برج العرب، والتي تنظمها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ووزارة الصحة وكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وقال الشريف، إنه استغل تواجده بالمسجد وسط أهالى القرى لشرح المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى.

وتحدث عن المشروعات التي سيتم تنفيذها في جميع القطاعات المختلفة على مستوى قري برج العرب القديمة ضمن المبادرة الرئاسية وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ 3 مليارات جنيه.

وأضاف الشريف أن المحافظة بجميع قياداتها التنفيذية حريصة على خدمة أهالي القرى الأكثر احتياجاً، وتوفير جميع احتياجاتهم، مؤكدا أن باب المحافظة مفتوح لهم على مدار الـ24 ساعة لاستقبالهم والاستماع إليهم.