احتلت هايدي عادل المركز السادس مكرر وأميرة قنديل المركز 20 في منافسات جولة السلاح الترتيبية بنهائي الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وجاءت هايدي عادل في المركز 11 برصيد 220 نقطة من الفوز في 20 مباراة والخسارة في 15 مباراة، بينما احتلت أميرة قنديل المركز 20 برصيد 198 نقطة من الفوز في 18 مباراة والخسارة في 17 مباراة.

وتستكمل منافسات نهائي السيدات غدا الجمعة بالسباحة ونقاط السلاح والإضافية والفروسية ثم الليزر رن وتتويج الفائزين بالميداليات.

وتضم بعثة الخماسى كل من : أحمد اشرف حامد، وأحمد اسامة الجندي، وأميرة أحمد قنديل، و هايدي عادل مرسي لاعبين اساسيين بالإضافة إلى إسلام حامد و سلمي أيمن لاعبين احتياطيين، حيث تأهل الخماسي الحديث للأولمبياد بالحد الأقصى من اللاعبين المسموح به وهو أربعة لاعبين بواقع لاعبان ولاعبتان.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلا من: رؤوف حسام الدين محروس مديرًا فنيًا وقائم بالأعمال الإدارية، وأحمد محمد الصغير مدير فني للسلاح، وابراهيم محمد سكر مدير فني للرماية، وياسر مهدي عصر مدير فني للفروسية، ومحمد نجاح المطراوي مدرب أحمال، وعبد الرحمن محمد علي اخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد السيد خاطر أخصائي التغذية والمكملات، وجاويد سيد خاوار محلل اداء.

والجدير بالذكر انه لأول مرة في التاريخ ستقام مسابقات الخماسي الحديث على ملعب واحد في الأولمبياد.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبا ولاعبة.