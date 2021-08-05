مفوضية الانتخابات بالعراق تؤكد إجراء الانتخابات البرلمانية 10 أكتوبر المقبل

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس، أن العاشر من أكتوبر المقبل هو موعد حتمي لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لقناة السومرية نيوز، إن "المفوضية ماضية بعملها وورقة الاقتراع في مراحلها الأخيرة"، مبينة أن المفوضية لم تتسلم حتى الآن أي طلب من الكيانات والأحزاب المسجلة بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبل، وأن المرشحين المصادق عليهم، والبالغ عددهم 3249 مرشحا لم يقدموا أي طلب تحريري بالانسحاب الرسمي.

وأضافت أن باب الانسحاب مغلق ولا يوجد أي توجيه لمكاتب المحافظات باستلام أي طلب انسحاب، إذ أن الموضوع حصري للمكتب الوطني.

وفي وقت سابق، أعلنت 5 أحزاب وجهات سياسية انسحابها من المشاركة في الانتخابات المقبلة، تمثلت في التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، والحزب الشيوعي العراقي، وحزب التجمع الجمهوري العراقي، وجبهة الحوار الوطني، وكتلة المنبر العراقي الذي يتزعمه إياد علاوي، إضافة إلى بعض الأحزاب التي انبثقت عن تظاهرات تشرين.