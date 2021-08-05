 التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة للحوثيين باتجاه خميس مشيط بالسعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة للحوثيين باتجاه خميس مشيط بالسعودية

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 10:02 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 10:02 ص

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة باتجاه خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

وقال التحالف، في بيان مقتضب، أوردته قناة "الإخبارية السعودية"، "إن كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها".

وكان التحالف أعلن الجمعة الماضية، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة، مشيرا إلى استمرار تهديد الميليشيا الحوثية، بدعم إيراني، لخطوط الملاحة البحرية العالمية.

وأكد التحالف أن جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.


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