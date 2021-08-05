 جورانوفا تتوج بذهبية كوميتيه الكاراتيه في طوكيو - بوابة الشروق
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جورانوفا تتوج بذهبية كوميتيه الكاراتيه في طوكيو

د ب أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 2:54 م | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 2:54 م

أحرزت البلغارية إيفيت جورانوفا الميدالية الذهبية لفئة الكوميتيه للسيدات وزن 55 كجم ضمن منافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020.

وفازت جورانوفا في النهائي اليوم الخميس على الأوكرانية انجيلكا تيرليوجا 5 /1.


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