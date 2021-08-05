جورانوفا تتوج بذهبية كوميتيه الكاراتيه في طوكيو

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أحرزت البلغارية إيفيت جورانوفا الميدالية الذهبية لفئة الكوميتيه للسيدات وزن 55 كجم ضمن منافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020.
وفازت جورانوفا في النهائي اليوم الخميس على الأوكرانية انجيلكا تيرليوجا 5 /1.