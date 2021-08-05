 إبراهيم رئيسي يؤدي اليمين الدستورية اليوم رئيسا لإيران - بوابة الشروق
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إبراهيم رئيسي يؤدي اليمين الدستورية اليوم رئيسا لإيران

د ب أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 7:37 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 7:37 ص

يؤدي إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية اليوم الخميس ليصبح رئيسا لإيران.

وكان المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئي قد أكد رسميا "رئيسي" ليكون رئيسا قادما للجمهورية الإسلامية أمس الأول الثلاثاء.

وجرى ذلك في مراسم أقيمت في طهران حضرها الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني.

وفي تصريحاته خلال يوم الثلاثاء قال رئيسي إن معالجة الفساد والأزمة الاقتصادية في البلاد بما في ذلك زيادة التضخم ستكون محور تركيزه الرئيسي.

كما ذكر أنه يريد رفع "العقوبات الاستبدادية" التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب برنامج إيران النووي.

وفاز رئيسي / 60 عاما / في الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو بنسبة 62% تقريبا من الأصوات ، ولكن أقل من 50% من الإيرانيين المؤهلين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، وهو رقم منخفض بشكل قياسي في تاريخ إيران.

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