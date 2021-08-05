ضبط 39 طن مخللات وملح طعام داخل مصنع بدون ترخيص بلبيس

شنت إدارة تموين بلبيس، بمحافظة الشرقية، بإشراف فايزة عبدالرحمن، وكيلة الوزارة، حملة تفتيشية على الأسواق والمخابز؛ وذلك للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 16498، جنح بلبيس ضد صاحب مصنع مخلل بالمنطقة الصناعية بالزوامل، لإدارته دون ترخيص، وتم التحفظ على 12 طن مخلل داخل براميل معد للبيع و3 أطنان ملح طعام، و24 طن داخل براميل مخللات تحت التجهيز.

وتحرير المحضر رقم 16499 ضد صاحب مخزن بطريق العاشر من رمضان، لحيازته أسمدة ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية، وجرى تحرير 17 محضر ضد المخابز المخالفة لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتوقف جزئي عن الانتاج وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم تقديم سجل تجارى، وإنتاج خبز ناقص وزن، وعدم نظافة أدوات العجين.