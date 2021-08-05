«الخارجية الليبية» تبحث آليات رفع الحظر الأوروبي عن المطارات الليبية

بحثت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، اليوم الأربعاء، آليات رفع الحظر عن الطيران المدني الليبي المفروض من الاتحاد الأوروبي.

وناقش وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمر محمد كتي - خلال اجتماع بمصلحة الطيران المدني بطرابلس، وفقا لبوابة الوسط الليبية - الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى تتمكن المطارات الليبية من استقبال شركات الطيران العالمية من حيث توفر البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات، والتي تساعد على عودة الحياة الطبيعية إلى حركة الطيران المدني الليبي.

حضر الاجتماع وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، ومدير مصلحة الطيران المدني ومدير إدارة التعاون بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين والخبراء في مصلحة الطيران المدني الليبية.