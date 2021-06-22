الرئيس الإيراني يؤكد توسيع العلاقات مع دول الجوار والبلدان الإسلامية

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن حكومته وضعت أولويات سياستها الخارجية على أسس توسيع العلاقات مع دول الجوار والبلدان الإسلامية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن رئيسي قوله خلال لقائه اليوم بطهران رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبدالرحمن، إن "إرادة الجمهورية الاسلامية الإيرانية متمثلة في النهوض بمستوى العلاقات مع دولة الجزائر".

وأضاف أن "الرجال والنساء الجزائريين لطالما ذكّرونا بروح الصمود والمقاومة ضد النفوذ الأجنبي"، مشيدا بـ"العلاقات الودّية والبناءة التي جمعت بين إيران والجزائر بعد انتصار الثورة الإسلامية".

وبين رئيسي أن تعزيز العلاقات الثنائية ينبغي أن يشكل أرضية لرفع التعاون بين البلدين على الصعيد الدولي أيضا.

بدوره، أثنى بن عبدالرحمن على تعاطف الرئيس الإيراني الجديد مع الشعب الجزائري، مؤكدا أن "بلاده وضعت سياساتها المبدئية على حماية الشعوب المضطهدة في العالم".

ولفت إلى أن التحدي في الجزائر اليوم هو التفوق على المشاكل الاقتصادية وبذل الجهود الهادفة إلى توسيع العلاقات الاقتصادية مع سائر البلدان، هو أساس رغبة المسؤولين الجزائريين في تنمية الأواصر مع إيران.