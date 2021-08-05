الهند تؤكد ضرورة وضع قواعد للسلوك في بحر الصين الجنوبي تتفق مع القانون الدولي

أكد وزير الشؤون الخارجية الهندي "إس . جايشانكار" ضرورة وضع مدونة لقواعد السلوك في منطقة بحر الصين الجنوبي، شريطة أن تكون هذه المدونة متوافقة مع القانون الدولي.

وقال جايشانكار، في معرض تصريحات أدلى بها فيما يتعلق بهذا الشأن، إنه من المهم أن يكون هناك تقارب في الأساليب بين دول منطقة "الاندو - باسفيك" لمعالجة الوضع في المنطقة.

وشدد الوزير الهندي على أن مدونة قواعد السلوك بشأن بحر الصين الجنوبي يجب أن تتوافق تماما مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، ويتعين عدم المساس بالحقوق المشروعة ومصالح الدول غير المشاركة في المباحثات بهذا الشأن".

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الصين المطالبة بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، ولكن هذه المطالبة تتداخل مع مطالب إقليمية من بروناى وماليزيا والفلبين وفيتنام وتايوان.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات وزير الشؤون الخارجية الهندي تأتي في الوقت الذي من المقرر أن تتحرك فيه قوة مهام هندية تضم أربع سفن حربية من الأسطول الشرقي للبحرية الهندية في طريقها إلى جنوب شرق آسيا وبحر الصين الجنوب والمحيط الهادي الغربي، في مهمة تستغرق أكثر من شهرين وتتضمن المشاركة في تدريبات مع شركاء من الولايات المتحدة واليابان واستراليا.

