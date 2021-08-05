وفد قيادي من حماس برئاسة هنية يصل إيران

أعلنت حركة "حماس"، اليوم الخميس، أن وفدا قياديا برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وصل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت الحركة، في بيان صحفي: "تلبية لدعوة من الجمهورية الإسلامية في إيران، وصل فجر اليوم وفد رفيع المستوى من قيادة حماس برئاسة الأخ المجاهد إسماعيل هنية للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

وتأتي زيارة الوفد برئاسة هنية بعد أيام من إعلان حماس عن إعادة انتخابه رئيسا لمكتبها السياسي لدورة ثانية مدتها 4 أعوام.

ومن المقر أن يؤدي رئيسي، 60 عامًا، اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس الشورى، بعد يوم من اعتماده بواسطة المرشد الأعلى علي خامنئي.

ولدى حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، علاقات وثيقة مع إيران وتقول الحركة إنها تتلقى دعما ماليا وعسكريا من طهران في مواجهتها مع إسرائيل.