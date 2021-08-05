محافظ أسوان: إحالة 62 واقعة فساد للتحقيق خلال عام 2021

أعلن محافظ أسوان أشرف عطية إحالة 62 واقعة فساد للتحقيق خلال العام الجاري، تنوعت ما بين حالات فساد إداري ومالي، بمختلف مستويات الدرجات الوظيفية في الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وبعض القطاعات الخدمية.

وشدد المحافظ على حرص المحافظة - بجميع أجهزتها - على مواجهة الفساد بجميع صوره، مع القضاء على بؤر الإهمال والتراخي في مختلف المواقع الخدمية؛ من أجل تحسين الأداء ودفع عجلة العمل وتلافي كل السلبيات؛ بما يعود بالنفع على أهالي المحافظة.

وكان المحافظ قرر اليوم إحالة موظف يعمل "فني تنظيم" بإحدى الوحدات القروية بنطاق مركز ومدينة أسوان إلى النيابة العامة مع استبعاده من موقعه الوظيفي بعد شكوى قدمتها مواطنة للمحافظ، تتهم خلالها الموظف بطلب رشوة مالية قدرها 5 آلاف جنيه؛ نظير عدم تحرير محضر مخالفة أعمال مباني.

وأشاد المحافظ - في بيان صحفي - بالموقف الإيجابي للمواطنة الشاكية، الذي ساهم في مواجهة الفساد بشكل مباشر، مطالباً المواطنين بالإيجابية والإبلاغ عن أي حالات مشابهة خاصة.

وشدد على أنه لن يسمح لأى متكاسل أو فاسد بأن يعوق عجلة البناء والتنمية حيث سيتم استبعاده دون تردد لا سيما وأن مكافحة الفساد والانضباط الإدارى تتم بمنتهى الشدة والحزم مع تطبيق القانون على الجميع بعدالة ودون تميز وهو الذى سيتواكب مع الاستمرار في تجهيز الصف الثانى من الكوادر الشبابية لدفع دماء جديدة لشرايين العمل التنفيذى ، فضلاً عن الاعتماد على منظومة التحول الرقمى في فصل متلقى الخدمة عن مؤديها.