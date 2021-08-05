 الهند تجدد تحذيرها من احتمال حصول كيانات إرهابية على أسلحة كيماوية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند تجدد تحذيرها من احتمال حصول كيانات إرهابية على أسلحة كيماوية

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 9:33 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 9:33 ص

أكد مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده حذرت مرارًا من احتمال حصول كيانات إرهابية وأفراد إرهابيين على أسلحة كيماوية.

وقال المندوب الهندي إنه "منذ انضمام الهند لمجلس الأمن في شهر يناير الماضي، وهي تحذر مرارًا من احتمال حصول أفراد وكيانات إرهابية على أسلحة كيماوية".

وأعرب عن قلق بلاده لتكرار التقارير عن إعادة ظهور جماعات إرهابية، ولا يمكن للمجتمع الدولي تجاهل الأنشطة الإرهابية في سوريا والمنطقة، مؤكدا أن بلاده ضد استخدام أي أحد لأسلحة كيماوية في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظروف.

كما أكد مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة أن بلاده تصر على ضرورة أن يكون أي تحقيق بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية تحقيقا محايدا وموضوعيا ويتسم بالمصداقية.

وشدد على أهمية اتفاقية الأسلحة الكيماوية وضرورة تنفيذها تماما وبدون تمييز، وأن الهند تؤيد كل الجهود الجماعية لضمان الالتزام بهذه الاتفاقية.


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