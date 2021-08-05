لبنان يعتزم تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، من وزيرة الخارجية زينة عكر، تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن عدوان إسرائيل على لبنان أمس وفجر اليوم الخميس.

وطالب دياب الوزيرة عكر بـ"الإيعاز إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على لبنان"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم.

وقال دياب: "نفذ العدو الاسرائيلي، بمدفعيته أولا وبطائراته الحربية ثانيا، عدوانا صريحا على السيادة اللبنانية، واعترف علنا بهذا الخرق الفاضح للقرار 1701، متذرعا بسقوط صواريخ مشبوهة الأهداف والتوقيت على شمال فلسطين المحتلة من الأراضي اللبنانية ولم تتبناها أي جهة".

واعتبر أن "هذا العدوان الجديد والخطير يشكل تهديدا كبيرا للهدوء على حدود لبنان الجنوبية، بعد سلسلة من الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية واستخدام الأجواء اللبنانية للعدوان على سوريا".

ودعا دياب، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى ردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية، لأن هذه الانتهاكات باتت تهدد القرار 1701 والاستقرار القائم منذ عام 2006.

كانت طائرات حربية إسرائيلية قد شنّت غارتين فجر اليوم، على منطقة الدمشقية جنوب لبنان، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أمس الأربعاء مناطق عدة جنوب لبنان بـ92 قذيفة رداً على إطلاق صواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه إسرائيل، وأدى القصف الإسرائيلي إلى نشوب حرائق في منطقة راشيا الفخار جنوبا.